Членам семей дипперсонала США разрешили покинуть Мьянму

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Сотрудникам американской дипмиссии в Мьянме, чья работа не связана с выполнением крайне важных заданий, а также членам семей дипперсонала США разрешено вернуться на родину в связи с военным переворотом в республике. Об этом сообщил во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

"Безопасность нашего дипперсонала и граждан США за границей является для нас одним из основных приоритетов. Вот почему 14 февраля Госдепартамент разрешил добровольный отъезд из Мьянмы <...> членам семей [дипперсонала], а также сотрудникам [дипмиссии], чья работа не связана с выполнением крайне важных заданий. Это дает нашим сотрудникам и членам семей возможность уехать, если они того пожелают", - подчеркнул Прайс. По его словам, в случае необходимости каких-либо дополнительных мер в этом плане, Вашингтон их примет.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства также выразил обеспокоенность в связи с выдвижением дополнительных уголовных обвинений против государственного советника и главы МИД Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которая находится под стражей.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Были задержаны высокопоставленные чиновники, включая президента Вин Мьина и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, чья партия НЛД победила на выборах и должна была начать формирование правительства. Впоследствии Аун Сан Су Чжи были предъявлены различные обвинения, в том числе в нарушении закона о ликвидации последствий стихийных бедствий, о чем было объявлено во вторник.