Власти США начнут обработку заявок о предоставлении убежища с 19 февраля

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Администрация президента Джо Байдена начнет обработку заявок на предоставление убежища в США для некоторых категорий мигрантов с 19 февраля. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Белого дома.

"Начиная с 19 февраля Соединенные Штаты начнут обработку заявлений лиц, которые удовлетворяют соответствующим требованиям, <...> чтобы рассмотреть их дела об убежище в США", - говорится в документе. Отмечается, что американские власти будут работать в тесной координации с правительством Мексики и неправительственными организациями.

Белый дом при этом призывает потенциальных мигрантов не предпринимать никаких самостоятельных действий и не пытаться в срочном порядке въехать в США. Американские власти планируют в скором времени создать систему виртуальной регистрации заявок на предоставление убежища, "доступ к которой можно будет получить из любого места".