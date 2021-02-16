Голландский суд оставил в силе комендантский час

ГААГА, 16 февраля. /ТАСС/. Апелляционный суд Гааги оставил в силе комендантский час, решение об отмене которого ранее во вторник принял окружной суд города. Решение огласила председательствующая по делу судья Марианна Тан-де Сонавиль.

По ее словам, решение оставить комендантский час в силе принято с учетом "интересов государства, которые в данном случае перевешивают важность немедленного удовлетворения иска", поданного фондом "Правда о вирусе".

Во вторник днем окружной суд Гааги постановил немедленно отменить комендантский час в стране в соответствии с требованием фонда, который считает, что коронавирус не представляет такой серьезной опасности, как это преподносится властями и ведущими средствами массовой информации. Государство подало апелляцию на это решение, а также в срочном порядке запросило приостановить его исполнение по крайней мере до того, как апелляционный суд вынесет свой вердикт.

Решением апелляционного суда ходатайство властей было удовлетворено. Это означает, что комендантский час остается в силе. Слушания по существу дела в апелляционном суде Гааги запланированы на пятницу, после чего инстанция должна будет вынести свое решение в течение нескольких дней.

Решение окружного суда Гааги об отмене комендантского часа основывается на том факте, что правительство неправильно применило специальный закон, позволяющий вводить меры для борьбы с коронавирусом без формального одобрения со стороны парламента, если в этом есть срочная необходимость. По мнению судей, в данном вопросе не было срочности, поэтому решение должно было быть официально одобрено главным законодательным органом страны.

Нецелесообразность отмены

Заключение окружного суда Гааги стало для правительства полной неожиданностью. Практически сразу после его оглашения и.о. премьер-министра страны Марк Рютте призвал население несмотря ни на что придерживаться комендантского часа. По его словам, отмена данной меры немедленно окажет серьезное негативное влияние на борьбу с распространением коронавируса. "Если комендантский час не основывается на правильной правовой базе в настоящее время, это не означает, что в нем нет необходимости", - подчеркнул Рютте. Параллельно глава правительства сказал, что власти уже начали работу над новым законом, который создаст правильные правовые рамки для комендантского часа, если апелляционный суд встанет на сторону окружного суда.

Вслед за этим с заявлениями выступили ряд экспертов, которые также назвали нецелесообразным отмену комендантского часа и обратили внимание на то, что данная мера позволяет сократить темпы заражения на 8-13%. "Около 100 тыс. человек в Нидерландах в настоящее время являются носителями вируса, - напомнил председатель консультативной группы при правительстве Яп ван Диссел. - Поэтому ситуация может быстро выйти из под контроля, и страну охватит третья волна, особенно с учетом быстрого распространения более заразного британского штамма".

Первый случай инфицирования коронавирусом в Нидерландах был выявлен 27 февраля прошлого года. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, к настоящему времени коронавирусом в стране заразились более 1 млн человек. Свыше 14,8 тыс. инфицированных умерли. Для предотвращения распространения заболевания с середины декабря 2020 года в стране был введен практически тотальный карантин.

Комендантский час, который действует с 21:00 до 04:30, вступил в силу 23 января. Он был введен на фоне снижения числа ежедневно выявляемых в стране случаев заражения коронавирусом и летальных исходов с целью предотвращения распространения более заразного британского штамма. Решение правительства вызвало недовольство у некоторых слоев населения, в частности у молодежи, и привело в первые дни к волне демонстраций и протестов, в том числе с применением насилия, в различных городах страны.