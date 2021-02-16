Белый дом допустил перенос выступления Байдена перед обеими палатами Конгресса США

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Белый дом не исключает переноса даты выступления президента Джо Байдена перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с речью, которая является аналогом ежегодного послания "О положении страны". Это подтвердила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Это [выступление] никогда не планировалось на февраль. И у нас в данный момент нет даты совместного заседания [верхней и нижней палат Конгресса]", - утверждала официальный представитель американского лидера. Между тем о намерении выступить с этой речью в феврале ранее говорил сам Байден.

"Безусловно, президент с нетерпением ждет возможности выступить с [данной] речью, - заверила Псаки. - Мы остаемся в контакте с лидерами Конгресса относительно сроков и формата". "Разумеется, это [выступление] не будет [ввиду пандемии и различных санитарно-эпидемиологических мер] выглядеть как прежде", - отметила пресс-секретарь.

По ее словам, Белый дом не рассматривал, вопреки некоторым сообщениям печати, 23 февраля в качестве даты этого выступления Байдена. "Мы не знаем, откуда взялась дата 23 февраля. Это большая загадка", - сказала Псаки.

В первый год пребывания у власти президент США не выступает с ежегодным посланием "О положении страны".