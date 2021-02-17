Суд в Парагвае постановил освободить из-под стражи оппозиционного лидера

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 февраля /ТАСС/. Парагвайская судья Синтия Ловера во вторник постановила отменить предварительное задержание лидера оппозиционной Подлинной либерально-радикальной партии Эфраина Алегре, обвиняемого по делу о махинациях. Об этом сообщила газета Ultima Hora.

28 января Ловера постановила заменить предписанный Алегре залог на задержание, так как обвиняемый отказался заплатить его. Адвокаты политика подали несколько жалоб и было созвано заседание для пересмотра обеспечительной меры. Прокуратура не стала настаивать на необходимости содержания Алегре под стражей.

Алегре обвиняется в подделке документов, подтверждающих расходы на предвыборную кампанию перед выборами президента в 2018 году. За оппозиционера тогда проголосовало 43,04%, за победившего Абдо Бенитеса - 46,42%.