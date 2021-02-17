Лидер шиитской "Хезболлах" выступил против интернационализации кризиса в Ливане

БЕЙРУТ, 17 февраля. /ТАСС/. Обращение за помощью к ООН для урегулирования политического кризиса в Ливане не приведет к решению проблем, а только их усугубит. Такое мнение высказал во вторник лидер шиитской партии "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла в телеобращении, которое транслировал канал Al Mayadeen.

"Призывы к международному вмешательству обернутся расколом страны, анархией и войной", - отметил он. По словам шиитского политика, подобные инициативы "могут послужить прикрытием для оккупации, что нанесет ущерб Ливану и затронет его суверенитет". Как считает Насрулла, "те, кто выступает за интернационализацию, хотят натравить одних ливанцев на других".

Заявление лидера "Хезболлах" стало ответом на инициативу, с которой выступил 9 февраля глава маронитской церкви, патриарх Антиохии и всего Леванта Бишара Райи. Духовный предводитель местных христиан предложил "обратиться за помощью к ООН с тем, чтобы она приняла меры по спасению ливанского государства от банкротства". По его словам, Ливан "достиг опасной точки, когда ситуация может выйти из-под контроля: народ бедствует, но его положение не волнует правящий класс".

Призыв маронитского патриарха последовал за провалом его посреднических усилий по преодолению разногласий, возникших между президентом республики Мишелем Ауном и премьер-министром Саадом Харири. Два политика с декабря прошлого года не могут договориться о распределении министерских постов в будущем правительстве и кандидатах от христианских и мусульманских общин, которые войдут в его состав.

Насрулла в своем выступлении осудил также "кампанию лжи и клеветы", развернутую против "Хезболлах" после убийства публициста Люкмана Салима, который был найден 4 февраля застреленным в своей машине на юге Ливана. Этот 58-летний общественный деятель считался одним из основных критиков иранской политики и выступал против усиления влияния "Хезболлах" в Ливане. Он проживал в квартале Харет-Хорейк в Бейруте, который считается оплотом шиитской партии.

"Подстрекательские выпады не смогут исказить имидж "Хезболлах", и я призываю сторонников сопротивления не реагировать на них", - сказал Насрулла.