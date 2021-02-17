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Reuters: адвокат Рудольф Джулиани не ведет дела Дональда Трампа

Ранее Джулиани, в частности, готовил доводы защиты в рамках процедуры второго импичмента Трампа, хотя сам и не представлял бывшего главу Белого дома на процессе

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, который в течение последних лет был адвокатом бывшего президента США Дональда Трампа, в настоящий момент не представляет его по юридическим вопросам. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

"Мэр Джулиани в настоящий момент не представляет президента Трампа по каким-либо юридическим вопросам", - приводит агентство слова Джейсона Миллера, представителя 45-го президента США.

Во время президентских выборов в США в 2016 году Джулиани поддерживал Трампа, а в 2018 году вошел в команду его юристов. Он курировал много дел, связанных с 45-м президентом США, в том числе занимался оспариванием результатов голосования в штатах по итогам президентских выборов 2020 года, а также готовил доводы защиты в рамках процедуры второго импичмента Трампа, хотя сам и не представлял бывшего главу Белого дома на процессе.

Ранее американский конгрессмен Бенни Томпсон (демократ от штата Миссисипи) подал в суд иск, в котором обвинил бывшего президента США Дональда Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани в сговоре с ультраправыми организациями в целях подстрекательства к беспорядкам в Вашингтоне 6 января.

Теги
СШАТрамп, ДональдДжулиани, Рудольф
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