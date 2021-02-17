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Помощник Байдена обсудил политику в отношении РФ и КНР с советником премьера Нидерландов

Стороны также обсудили вопросы "активизации транслатлантических связей" и изменения климата

ТАСС, 17 февраля. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с советником премьер-министра Нидерландов по иностранным делам и безопасности Джеффри ван Леувеном общие внешнеполитические интересы двух стран, включая отношения с Россией и Китаем.

"Господин Салливан и господин ван Леувен обсудили наше [США и Нидерландов] тесное сотрудничество в области передовых технологий и кибербезопасности. Они договорились вместе работать над общими приоритетами во внешней политике, в том числе в отношении Китая и России", - говорится в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте Белого дома.

Стороны также обсудили вопросы "активизации транслатлантических связей" и изменения климата.

Теги
СШАНидерландыСалливан, Джейк
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