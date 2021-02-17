В Новой Зеландии заявили, что полностью выведут воинский контингент из Афганистана

СИДНЕЙ, 17 февраля. /ТАСС/. Новая Зеландия выведет свой воинский контингент из Афганистана к маю 2021 года. Об этом в среду сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

"После 20 лет присутствия служащих новозеландских сил обороны в Афганистане пришло время завершить дислокацию нашего контингента [в этой стране]", - отметила премьер-министр в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны. Она также отметила, что военное присутствие на территории Афганистана было самым продолжительным в истории Новой Зеландии.

Глава внешнеполитического ведомства страны Нанаия Махута уточнила, что Новая Зеландия продолжит оказывать поддержку правительству и народу Афганистана, однако делать это будет "в рамках внутриафганского мирного процесса".

Воинский контингент Новой Зеландии в Афганистане состоял из шести офицеров Минобороны страны. Трое из них служили в штабе миссии НАТО, а остальные работали в военной академии. Общее число солдат и офицеров вооруженных сил Новой Зеландии, проходивших службу в Афганистане, превысило 3,5 тыс. человек.

В марте 2020 года Новая Зеландия полностью вывела свой воинский контингент из Ирака, вернув на родину 45 офицеров и служащих вооруженных сил страны. После вывода войск из Афганистана, новозеландское военное присутствие сохранится в Египте, Южной Корее, Ливане и Северном Судане. Общая численность военных, дислоцированных за пределами страны, - 83 человека.