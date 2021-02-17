СМИ: арестованный в 2008 году в Китае миллиардер Хуан Гуанъюй вышел на свободу

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 17 февраля. /ТАСС/. Миллиардер Хуан Гуанъюй, некогда возглавлявший список богатейших людей Китая, вышел на свободу после отбывания длительного тюремного заключения. Об этом сообщила в среду радиостанция RTHK.

Основатель крупной торговой сети электроники и бытовой техники GOME был арестован в конце 2008 года. В 2010 году суд Пекина приговорил его к 14 годам тюрьмы за финансовые махинации и дачу крупных взяток. Хуан Гуанъюй вышел досрочно за хорошее поведение. До момента задержания состояние магната оценивалось в $6,3 млрд.

Несмотря на информацию о его освобождении, акции группы компаний GOME на Гонконгской фондовой бирже в среду упали примерно на 8%.