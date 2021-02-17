Гражданин КНДР пересек границу с Южной Кореей по морю в водолазном костюме

СЕУЛ, 17 февраля. /ТАСС/. Гражданин КНДР, задержанный в Южной Корее 16 февраля возле военного контрольно-пропускного пункта внутри демилитаризованной зоны, пересек границу по морю в водолазном костюме. Об этом сообщил в среду Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.

Мужчина был обнаружен на территории уезда Косон провинции Канвондо с помощью камер видеонаблюдения. Интенсивные поиски нарушителя продолжалась три часа, затем он был задержан. Как полагают южнокорейские военные, он сумел проползти под проволочными заграждениями, установленными вдоль берега моря, через дренажный туннель, который не был оборудован защитой от проникновения.

В этой связи проводится проверка, по результатам которой будут приняты дополнительные меры безопасности. По данным ряда южнокорейских СМИ, перебежчик заявил, что бежал на Юг намеренно и хотел бы остаться там.