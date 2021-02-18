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Пандемия COVID-19

Откуда взялся вирус: журналисты ТАСС о расследовании ВОЗ в Китае

Эксперты Всемирной организации здравоохранения на рынке морепродуктов в Ухане, Китай
© Getty Images
Видеобеседа с корреспондентом из Пекина и научным редактором

Команда специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в Китай 14 января и провела в стране почти месяц. Эксперты пытались выяснить, когда и откуда впервые появился коронавирус и как он распространился по всему миру. За это время они посетили рынок морепродуктов Ухане, а также местный институт вирусологии, где находится большой генетический архив коронавирусов летучих мышей.

По итогам работы специалисты провели брифинг для журналистов, рассказали о том, как проходило их расследование, и поделились первыми результатами своей работы. 

Старший корреспондент представительства ТАСС в Пекине Зоя Русинова, а также научный редактор ТАСС Марат Кузаев обсудили выводы ученых, рассказали, насколько важны их открытия, и разъснили значение тех или иных гипотез. 

' ТАSS/YouTube'

00:47 — О выводах миссии ВОЗ
02:52 — О собственном расследовании Пекина
04:33 — Что ученые рассказали СМИ
05:45 — Как вирус попал в организм человека
07:11 — О прозрачности расследования 
08:50— Что ждать в докладе ВОЗ
10:45 — Версия о лабораторном происхождении
12:05— О новых визитах ВОЗ в Китай
15:06 — Призывы КНР провести расследование в США

Теги
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