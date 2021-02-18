Откуда взялся вирус: журналисты ТАСС о расследовании ВОЗ в Китае

Команда специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в Китай 14 января и провела в стране почти месяц. Эксперты пытались выяснить, когда и откуда впервые появился коронавирус и как он распространился по всему миру. За это время они посетили рынок морепродуктов Ухане, а также местный институт вирусологии, где находится большой генетический архив коронавирусов летучих мышей.

По итогам работы специалисты провели брифинг для журналистов, рассказали о том, как проходило их расследование, и поделились первыми результатами своей работы.

Старший корреспондент представительства ТАСС в Пекине Зоя Русинова, а также научный редактор ТАСС Марат Кузаев обсудили выводы ученых, рассказали, насколько важны их открытия, и разъснили значение тех или иных гипотез.