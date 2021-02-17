Дамаск подтвердил в Сочи готовность к работе в рамках политического процесса

СОЧИ, 17 февраля. /ТАСС/. Дамаск подтвердил на встрече по Сирии в Сочи настрой на продолжение конструктивной работы в рамках процесса политического урегулирования в стране. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сирии Айман Сусан в среду на пресс-конференции по итогам 15-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

"Мы подтвердили свою готовность продолжать эффективно взаимодействовать в рамках политического процесса при том понимании, что это сирийский диалог, ведомый и осуществляемый самими сирийцами без какого-либо иностранного вмешательства", - сказал он.

"Мы позитивно оценили ход работы 5-й сессии редакционной комиссии Конституционного комитета, которая недавно прошла в Женеве", - добавил Сусан.

Ранее спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что пятая встреча Конституционного комитета Сирии принесла разочарование и стала упущенной возможностью. По его словам, "четкого плана действий на будущее пока нет".