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"Евротройка" и США проведут встречу по Ирану и Ближнему Востоку 18 февраля

ПАРИЖ, 17 февраля. /ТАСС/. Главы МИД стран "евротройки" - Франции, Германии и Великобритании - встретятся в Париже 18 февраля, чтобы вместе с коллегой из США обсудить в формате видеоконференции тему Ирана и безопасности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает в среду МИД Франции.

"Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан примет 18 февраля в Париже своих коллег из ФРГ и Великобритании Хайко Мааса и Доминика Рааба. К ним в режиме видеоконференции присоединится госсекретарь США Энтони Блинкен. На встрече будут обсуждаться Иран и региональная безопасность на Ближнем Востоке в рамках регулярных дискуссий по этим темам", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Теги
СШАИранГерманияВеликобританияФранцияЛе Дриан, Жан-ИвМаас, ХайкоРааб, ДоминикБлинкен, Энтони
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