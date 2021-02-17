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Кризис в Сирии

Глава делегации оппозиции Сирии призвал сохранять режим прекращения огня

Ахмед Тома обвинил правительственные войска в его нарушении

СОЧИ, 17 февраля. /ТАСС/. Режим прекращения огня в Сирии необходимо сохранить, а российско-турецкие договоренности по Идлибу должны выполняться. Об этом заявил в среду глава делегации сирийской оппозиции Ахмед Тома на пресс-конференции по итогам 15-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

"Мы считаем, что договоренности о режиме прекращения огня должны выполняться. Также должно выполняться соглашение, достигнутое президентами России и Турции [по Идлибу]", - сказал он.

Тома обвинил правительственные войска в нарушении режима прекращения огня и добавил: "Как только режим тишины будет стабильно соблюдаться, то не будет другого выхода, кроме исключительно политического процесса".

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СирияТурцияРоссияКризис в Сирии
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