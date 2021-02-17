СМИ: гражданку Израиля обменяют при посредничестве России на двух сирийцев с Голан

БЕЙРУТ, 17 февраля. /ТАСС/. Израильская гражданка, которая была задержана сирийскими пограничниками в Эль-Кунейтре на Голанских высотах, будет обменена на двух сирийцев, находящихся в израильской тюрьме. Об этом сообщило в среду государственное агентство SANA со ссылкой на правительственные источники.

По его информации, обмен будет произведен в ближайшее время при посредничестве российской стороны. Имя израильтянки агентство не называет, но сообщает, что эта девушка по ошибке зашла на сирийскую территорию в окрестностях города Эль-Кунейтра и была задержана военными.

Отмечается, что сирийцы из числа жителей Голанских высот - Нахаль аль-Макт и Диаб Кахмуз, которые будут освобождены, - "вели борьбу против израильской оккупации".

Во вторник израильское радио Kan передало, что Израиль обратился к России с просьбой о содействии в решении "вопроса гуманитарного характера". По его информации, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал с этой целью экстренное заседание правительства.

В апреле 2019 года Россия оказала помощь еврейскому государству в поиске погибшего военнослужащего Захарии Баумеля, пропавшего без вести в бою в период израильской интервенции в Ливан в 1982 году. 4 апреля 2019 года в Москве в Минобороны РФ останки Баумеля, найденные в захоронении на территории палестинского лагеря Ярмук в Дамаске, были переданы Нетаньяху для погребения в тот же день на военном кладбище на горе Герцль в Иерусалиме.

В обмен в качестве жеста доброй воли 28 апреля того же года Израиль освободил двух сирийских заключенных Зидана ат-Тавиля и Ахмед Хамиса, которые были переданы представителям Красного Креста на КПП "Кунейтра" на Голанах.