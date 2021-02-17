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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Путин и Пашинян обсудили процесс реализации договоренностей по Карабаху

Как сообщила пресс-служба армянского правительства, лидеры затронули тему возвращения военнопленных

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"Обсуждены практические аспекты реализации заявления лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, а также договоренностей, достигнутых в ходе трехстороннего саммита в Москве 11 января 2021 года", - говорится в сообщении.

Как в свою очередь сообщила пресс-служба армянского правительства, лидеры затронули тему возвращения военнопленных. "В частности, была подчеркнута необходимость немедленного возвращения военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц", - отмечается в сообщении пресс-службы армянского кабмина.

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