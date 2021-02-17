Глава МИД Китая предложил отменить односторонние санкции на время пандемии

ООН, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Китая считают, что государствам следовало бы приостановить действие односторонних рестрикций из-за распространения в мире нового коронавируса. Об этом заявил в среду министр иностранных дел КНР Ван И на заседании Совета Безопасности ООН по мерам, принимаемым для борьбы с пандемией.

Как он отметил, Китай "всегда против односторонних санкций", которые вводят не по согласованию с ООН. Ван И призвал государства в свете пандемии "хотя бы приостановить действие односторонних санкций и принятие других мер, которые не являются обоснованными с точки зрения международного права". Он подчеркнул необходимость международного сотрудничества в противодействии распространению вируса.

"Новая волна пандемия все еще продолжается в развивающихся странах. С особенно серьезными трудностями сталкиваются те страны, где имеют место конфликты или гуманитарные кризисы", - отметил глава МИД Китая. Он призвал другие государства в том, что касается противодействия распространению инфекции, отказаться от логики "игры с нулевой суммой", когда "успех одного означает неудачу для другого".

Как подчеркнул Ван И, Китай "активно сотрудничает в разработке и производстве вакцин с более чем 10 странами". Он напомнил, что Пекин ранее согласился предоставить международному механизму COVAX под эгидой Всемирной организации здравоохранения 10 млн доз китайских вакцин от коронавируса. Министр подчеркнул, что Китай "предоставил вакцины 53 развивающимся странам" по их запросу, а также экспортировал указанные препараты в 22 государства.

Китай, по словам министра, предпринимая данные шаги, не "пытается достичь геополитических целей, получить экономическую выгоду или поставить политические условия". Как подчеркнул Ван И, Пекин стремится лишь к тому, чтобы вакцины "были доступны".