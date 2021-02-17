Президент Парагвая поблагодарил Путина за поставки вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Президенты России и Парагвая Владимир Путин и Марио Абдо Бенитес обсудили по телефону борьбу с пандемией. Лидер южноамериканской республики поблагодарил российского коллегу за поставки в Парагвай российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает в среду пресс-служба Кремля.

"Обсуждены вопросы сотрудничества по противодействию распространению коронавирусной инфекции. М. Абдо Бенитес поблагодарил за принятое решение о поставках в Парагвай российской вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с обеих сторон "выражена готовность оказывать всемерное содействие дальнейшему развитию российско-парагвайских отношений в различных областях, в частности, в торгово-экономической сфере". Как уточнили в Кремле, разговор состоялся по инициативе парагвайской стороны.

В середине января Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Министерство здравоохранения Республики Парагвай зарегистрировало российскую вакцину "Спутник V". Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства. Отмечалось, что поставки вакцины в страну будут обеспечены благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.