В Киеве надеются на досудебное урегулирование ситуации вокруг сбитого Boeing в Иране

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Украина надеется, что вопрос привлечения к ответственности виновных в крушении украинского Boeing в Иране, а также выплаты компенсаций удастся решить в досудебном порядке, это может занять от двух до пяти лет. Об этом заявил в среду замглавы МИД Украины Евгений Енин в эфире телеканала "Украина-24".

"Практика, которая сложилась, показывает, что средний срок переговорных процессов в досудебном порядке длится от двух до пяти лет. Если мы говорим о судебных перспективах, то там календарь начинается от пяти до 10 лет. Очень надеюсь урегулировать этот вопрос в досудебном порядке", - сказал он. Енин отметил, что все усилия украинской дипломатии и партнеров по коалиции сконцентрированы на результативном проведении переговоров с иранской стороной, чтобы избежать судов. Он также признал, что "все эти процессы не являются настолько быстрыми", какими Киев хотел бы их видеть.

Дипломат заявил, что косвенно переговорный процесс вокруг выплаты компенсаций может быть связан и со "сложностями вокруг иранского ядерного досье". "Мы видим попытки американской администрации как можно быстрее склонить иранскую сторону к возобновлению сотрудничества с международным сообществом. Также мы понимаем, что эти процессы хотя и не прямо, но связаны с переговорным процессом относительно выплаты компенсаций по сбитому Boeing", - сказал Енин.

Авиакатастрофа под Тегераном

Рейс PS752 Тегеран - Киев (самолет Boeing 737-800) Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранская сторона 11 января 2020 года заявила, что Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель".

9 февраля телеканал СBC сообщил, что канадские органы безопасности изучают аудиозапись, на которой, предположительно, глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф обсуждает с кем-то возможность того, что уничтожение украинского самолета над Тегераном в январе 2020 года было преднамеренным актом. По данным его источников, на записи Зариф якобы говорит, что высшее руководство республики и генералитет по ряду причин никогда не раскроют правду об этой трагедии, так как это может угрожать безопасности страны. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заверил, что заявления о наличии подобной записи не соответствуют действительности. Офис генерального прокурора Украины подготовил запрос к властям Канады с целью получения аудиозаписи и проверки ее аутентичности для установления истины о причине трагедии.