В Венесуэле вакцинация "Спутником V" начнется 18 февраля

ГАВАНА, 17 февраля. /ТАСС/. Массовая вакцинация населения Венесуэлы российской вакциной "Спутник V" начнется 18 февраля, сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

"В этот четверг, 18 февраля, начинается процесс вакцинации всего медицинского персонала вакциной "Спутник V". Благодаря сотрудничеству России и Венесуэлы мы гарантируем здоровье нашего народа", - заявил в среду глава государства на пресс-конференции, трансляция которой велась в его Twitter.

Первая партия вакцины "Спутник V" прибыла в южноамериканскую страну 13 февраля. В декабре прошлого года исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила о подписании с российской стороной соглашения о поставках "Спутника V" для вакцинации населения. В октябре Российский фонд прямых инвестиций сообщил о поставке Каракасу российского препарата для проведения третьей фазы клинических испытаний, в которой приняли участие 2 тыс. добровольцев, в том числе сын главы государства Николас Мадуро Герра.