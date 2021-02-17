США призывают Иран не ограничивать инспекции МАГАТЭ

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Новая американская администрация призывает Иран воздержаться от ограничения сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и считает, что путь для дипломатии, направленной на урегулирование ядерной проблемы Тегерана, открыт. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Конечно, нам известно об угрозе Ирана прекратить выполнение дополнительного протокола [к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ], а также [прием] других инспекций, которые предусматриваются сделкой от 2015 года - СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий]", - сказал представитель внешнеполитического ведомства США. С его точки зрения, "это, безусловно, дополняет иные шаги, которые Иран сделал вразрез с СВПД" и которые затрагивали прежние ограничения на ядерные программы Тегерана. "Хорошая новость заключается в том, что все эти шаги обратимы и путь для дипломатии остается открытым", - отметил Прайс.

"Мы и наши партнеры подчеркнули, что Ирану следует отказаться от этих шагов и воздержаться от других, способных повлиять на гарантии МАГАТЭ, на которые полагаются не только США, <...> но и все мировое сообщество", - напомнил американский дипломат. По его словам, США призывают Иран к "полному и своевременному сотрудничеству с МАГАТЭ". При этом Прайс заверил, что предложения США относительно СВПД "остаются на столе" переговоров. "Если Иран возобновит свое соблюдение сделки, то мы сделаем то же самое", - пообещал представитель Госдепартамента США.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отправится 20 февраля в Тегеран, чтобы обсудить развитие дальнейшего сотрудничества с Организацией по атомной энергии Ирана в свете развития ситуации относительно инспекционной деятельности на ядерных объектах страны. Во вторник в МАГАТЭ сообщили, что Гросси готов поехать в Иран, чтобы решить вопрос о проведении инспекций на объектах в этой стране, после получения от Тегерана уведомления о намерении с 23 февраля ограничить доступ инспекторов.