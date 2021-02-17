Госдепартамент заявил, что ответственных за ракетную атаку в Ираке ждут последствия

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Расследование в связи с ракетным обстрелом в Ираке продолжается, ответственных за него ждут последствия. Об этом заявил в среду на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Расследование, конечно, продолжается. <...> Мы продвигаемся максимально быстро, зная, что безопасность <...> американских госслужащих и американских граждан, безопасность наших объектов - это главный приоритет для нас. <...> Конечно, мы не собираемся заранее анонсировать наш ответ, но справедливо будет сказать, что любую стоящую за этим нападением группу ждут последствия", - сообщил он.

"Любой ответ с нашей стороны будет [готовиться] в тесной координации с властями Ирака, а также с нашими партнерами по коалиции", - подчеркнул Прайс.

Вечером в понедельник район аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане, где находится военная база, которую используют американские военные, подвергся ракетному обстрелу. Как сообщил официальный представитель международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто, в результате удара погибли гражданский служащий и военнослужащий США, несколько американских специалистов пострадали.