CNN: Николас Бернс может возглавить посольство США в Китае

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Американский дипломат, бывший постоянный представитель при НАТО Николас Бернс рассматривается в качестве основного кандидата на должность посла США в Китае. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По их сведениям, в администрации действующего президента США Джо Байдена рассчитывают на то, что диппредставительство в КНР возглавит опытный дипломат, на которого полностью смогут положиться как сам глава Белого дома, так и его ближайшее окружение, в первую очередь госсекретарь Энтони Блинкен. Телекомпания отмечает, что Бернс полностью отвечает требованиям администрации, в связи с чем в данный момент рассматривается в качестве основного претендента на эту должность.

Бернс в 1995-1997 годах возглавлял пресс-службу Госдепартамента в администрации президента Билла Клинтона. В течение остальных четырех лет пребывания демократа у власти он являлся послом США в Греции. В 2001-2005 годах Бернс был постоянным представителем при НАТО, а с 2005 по 2008 год работал заместителем госсекретаря Кондолизы Райс по политическим вопросам в администрации Джорджа Буша - младшего.

Сейчас дипмиссию в Пекине возглавляет временный поверенный в делах США в Китае Роберт Форден. Он приступил к исполнению своих обязанностей 5 октября 2020 года после того, как американский посол Терри Бранстед объявил об уходе с этого поста.