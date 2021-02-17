Госдеп утверждает, что КНДР угрожает США и их союзникам в киберсфере

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что деятельность КНДР в киберсфере угрожает Вашингтону и его союзникам.

"Мы в курсе этих сообщений (утверждений Сеула о том, что хакеры из КНДР пытались получить данные о вакцинах от коронавируса - прим. ТАСС). У нас нет конкретных комментариев на этот счет, - отметил Прайс в среду на брифинге. - В целом злонамеренная деятельность КНДР в киберсфере угрожает США, нашим союзникам и партнерам, другим странам в мире. Мы знаем из предыдущих случаев, что КНДР представляет существенную киберугрозу для финансовых организаций, сохраняется угроза компьютерного шпионажа".

По его словам, обзор политики администрации США в отношении КНДР будет учитывать "злонамеренные действия и угрозы, исходящие от Пхеньяна". "Конечно, чаще всего мы говорим о ядерной и баллистической ракетной программах. Но, разумеется, злонамеренная киберактивность - это также то, что мы внимательно изучаем", - сказал глава пресс-службы Госдепартамента.

Министерство юстиции США сообщило ранее в среду, что предъявило обвинения трем хакерам из КНДР в проведении масштабной кибератаки, в результате которой было украдено более $1,3 млрд, в том числе в криптовалюте.