Байден заявил Нетаньяху о поддержке нормализации отношений Израиля с арабскими странами

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в среду в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил о поддержке нормализации отношений еврейского государства с арабскими странами, а также обсудил вопросы региональной безопасности, в том числе по Ирану. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент подчеркнул поддержку США недавней нормализации отношений между Израилем и странами арабского и мусульманского мира. Он подчеркнул важность работы с целью установления мира во всем регионе, в том числе между израильтянами и палестинцами", - говорится в документе.

"Лидеры обсудили важность дальнейших тесных консультаций по вопросам региональной безопасности, в том числе по Ирану", - добавила пресс-служба.

15 сентября 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при активном посредничестве администрации предыдущего президента США Дональда Трампа подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Трехстороннюю сделку назвали на Западе "Авраамовыми соглашениями" в честь ветхозаветного патриарха, считающегося духовным предком всех последователей ислама, иудаизма и христианства.

До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у еврейского государства из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией. В декабря 2020 года Израиль и Марокко достигли договоренности об установлении дипломатических отношений.