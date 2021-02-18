СМИ: аравийская коалиция сообщила о перехвате беспилотника йеменских мятежников

ТАСС, 18 февраля. Расчеты противовоздушной обороны аравийской коалиции под предводительством Саудовской Аравии перехватили и уничтожили заминированный беспилотный летательный аппарат йеменских мятежников. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление альянса.

Согласно его сведениям, беспилотник был запущен в сторону саудовского города Хамис-Мушайт. Представители коалиции назвали действия ополченцев "военными преступлениями", а также отметили, что альянс предпринимает "оперативные действия для защиты населения и объектов гражданской инфраструктуры в соответствии с нормами международного права".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Хуситы систематически осуществляют атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия и ее инфраструктура. Так, 10 февраля командование аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией сообщило о нападении йеменских мятежников на аэропорт в саудовском городе Абха. Как отмечалось, в результате атаки в аэропорту загорелся гражданский самолет. Пожар был потушен, информация о пострадавших не поступала. Коалиция назвала произошедшее военным преступлением. Как информировал телеканал Al Mayadeen, представитель хуситов подтвердил причастность к нападению, добавив, что оно послужило "ответом на воздушные бомбардировки и продолжающуюся осаду" Йемена. По его словам, целью атаки были находившиеся в аэропорту военные самолеты аравийской коалиции.