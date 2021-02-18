СМИ: японский министр по делам Олимпиады готова возглавить оргкомитет Игр в Токио

ТОКИО, 18 февраля. /ТАСС/. Японский министр, ответственный за Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, Сэйко Хасимото готова возглавить организационный комитет Игр, который остался без председателя после отставки Ёсиро Мори. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

Примечательно, что ранее Хасимото выражала нежелание становиться главой оргкомитета Игр. В четверг должно пройти третье заседание совета по выборам главы оргкомитета Олимпиады в Токио, который был сформирован после отставки Мори.

Мори в начале февраля оказался в центре скандала из-за своих слов о том, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию их заседаний. Функционер объяснил это тем, что женщины, по его мнению, выступают слишком долго и каждая из них считает необходимым что-то сказать. Главу оргкомитета осудили ряд политиков и спонсоров Игр, включая компанию Toyota. Кроме того, от своей работы в знак протеста отказались порядка 500 волонтеров и участников эстафеты олимпийского огня.

14 февраля Мори на специальной пресс-конференции объявил о своем уходе в отставку. Он в очередной раз принес извинения и подчеркнул, что не должен становиться помехой для подготовки к Олимпиаде.

56-летняя Хасимото - конькобежка и велогонщица, участница семи Олимпиад, бронзовый призер Игр 1992 года в конькобежном спорте на дистанции 1 500 м. В 2008-2009 годах была заместителем министра иностранных дел. С сентября 2019 года занимает пост министра по делам Олимпиады и Паралимпиады.