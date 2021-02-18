В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за смерти участника протестов Романа Бондаренко

МИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко, который умер в ноябре прошлого года после инцидента в одном из минских дворов. Об том этом сообщила в четверг генпрокуратура республики.

"Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть Бондаренко Романа Игоревича", - отметили в прокуратуре, обратив внимание на то, что "причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко Р. И. телесных повреждений не установлена".

Уголовное дело находится в производстве Генеральной прокуратуры, добавили в ведомстве.

В Белоруссии с 9 августа 2020 года, когда в стране состоялись выборы президента, начались акции протеста. Оппозиция не признала результаты голосования и призывает продолжать протесты до объявления новых выборов. Наряду с несанкционированными акциями в центре Минска, протестные мероприятия стали проходить в минских микрорайонах и во дворах жилых домов. 11 ноября прошлого года в один из таких дворов на улице Червякова в Минске, где находится так называемая площадь перемен, приехали люди в гражданской одежде и стали снимать ленты с бело-красно-белой оппозиционной символикой. Между ними и Бондаренко, который пытался им помешать, завязалась перепалка, мужчину с силой оттолкнули, он ударился головой. Позднее Бондаренко поступил в больницу из Центрального РУВД Минска. Вечером 12 ноября он умер.

Суд Московского района Минска 19 февраля начнет рассматривать уголовное дело в отношении врача Городской больницы скорой медицинской помощи Артема Сорокина и журналистки портала tut.by Екатерины Борисевич, которые обвиняются в разглашение врачебной тайны. По данным следствия, врач в нарушение закона передал журналистке данные медицинского освидетельствования Бонларенко, которые были опубликованы на портале.