Премьер Австралии возмутился ограничением администрацией Facebook функционала в стране

СИДНЕЙ, 18 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон считает, что действия администрации социальной сети Facebook, ограничившей 18 февраля функционал для пользователей в стране, лишь подтверждают опасения по поводу поведения крупных технологических компаний. Об этом глава правительства написал в четверг на своей странице в Facebook .

"Действия Facebook <...> были столь же высокомерными, сколь и разочаровывающими. Они только подтверждают опасения, которые все большее число стран высказывает по поводу поведения крупных технологических компаний, считающих себя более значимыми, чем правительства, и уверенных в том, что правил для них не существует. Они могут изменить мир, но это не значит, что они управляют миром", - указал Моррисон.

Премьер отметил, что власти Австралии не позволят цифровым корпорациям оказывать давление на парламент страны в то время, когда его депутаты рассматривают кодекс поведения игроков медиарынка, и призвал платформу к конструктивной работе с австралийским правительством.

Кодекс и реакция Facebook

Летом 2020 года правительство Австралии заявило о необходимости принять новый кодекс поведения, обязательный для всех игроков национального медиарынка. По мнению властей, цифровые платформы Google и Facebook стали "неизбежными торговыми партнерами для австралийских новостных ресурсов и медиакомпаний", что обеспечило им конкурентное преимущество и привело к дисбалансу на рынке медиауслуг. Для его устранения был разработан обязательный кодекс, регулирующий коммерческие отношения между цифровыми платформами и СМИ.

Комитет по экономическому законодательству Сената Австралии 12 февраля передал проект документа в федеральный парламент страны, рекомендовав принять его без изменений. Позднее главный казначей страны Джош Фрайденберг сообщил, что правительство согласилось внести некоторые технические поправки после переговоров с главами двух цифровых гигантов, однако 18 февраля администрация Facebook приняла решение об удалении всех публикаций на страницах австралийских СМИ. Также для пользователей в Австралии была отключена возможность публикации, просмотра и распространения местных и международных новостей.

Страницы десятков правительственных и общественных организаций Австралии также оказались затронуты ограничениями, введенными Facebook в четверг. В число пострадавших попали некоторые региональные министерства и ведомства, государственное метеобюро, национальное профсоюзное движение, а также ряд социальных, правозащитных и благотворительных организаций. Позднее социальная сеть признала, что эти действия были продиктованы "очень широким" пониманием того, что является новостями, и сняла ограничения со страниц, не имеющих отношения к СМИ.