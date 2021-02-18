Китай осудил разработку стратегической концепции НАТО, нацеленной на сдерживание КНР и РФ

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Китай считает заявления о разработке новой стратегической концепции НАТО, нацеленной на сдерживание КНР и России, проявлением менталитета холодной войны. Об этом в четверг на регулярном брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Я считаю, что это очередная демонстрация менталитета холодной войны", - сказала она, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что новая стратегическая концепция альянса, которая будет принята в 2021 году, должна быть нацелена на сдерживание Китая и России.

По словам дипломата, Китай является "строителем глобального мира", его развитие "обеспечивает возможности для всего мира". Она отметила, что КНР "продолжит твердо идти по пути мирного развития".

Официальный представитель МИД КНР также выразила надежду на то, что "НАТО будет открыто смотреть на развитие Китая". Как подчеркнула Хуа Чуньин, "в современном мире менталитет холодной войны никуда не приведет".

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны в онлайн-формате заявил, что новая стратегическая концепция НАТО должна быть принята на саммите Североатлантического альянса в 2021 году, она будет нацелена на сдерживание Китая и России. По его словам, стратегическая концепция НАТО от 2010 года "хорошо отвечает потребностям альянса", однако "не учитывает изменение баланса сил и подъем Китая, изменения климата". Он также отметил, что документ должен учитывать новый подход к РФ. Генсек подчеркнул, что НАТО должна стать площадкой политического диалога всех "одинаково мыслящих со странами альянса государств" для противодействия Москве и Пекину.

Видеоконференция министров обороны НАТО проходит в среду и четверг по закрытой связи. На повестке дня - три основные темы. Первая - выполнять ли соглашение США с движением "Талибан" (запрещено в России) о выводе из Афганистана к 1 мая всех иностранных войск. Вторая - обсуждение программы "НАТО-2030" и начало разработки новой стратегической концепции альянса, где основными противниками НАТО вновь будет объявлена Россия и впервые - Китай. Третья - обсуждение дальнейшего повышения военных расходов стран альянса и расширение закупок новых вооружений, чего США требуют от союзников, невзирая на экономические потери от пандемии коронавируса.