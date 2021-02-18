Власти Украины пообещали не закрывать "политически бесполезные" телеканалы

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Офис президента Украины обещает не закрывать телеканалы вслед за "112 Украина", "Зик" и NewsOne, несмотря на "идеологическую странность" и "политическую бесполезность" многих из них. Об этом сказал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в опубликованном в четверг интервью изданию РБК-Украина.

"Я пока совершенно не вижу связи между закрытыми каналами [Виктора] Медведчука и теми же каналами "Прямой", 5-й, "Наш" и т. д.", - отметил он, добавив, что "идеологически эти каналы выглядят очень странно, политически выглядят бесполезно" и "никакого влияния не оказывают". "Но это не история каналов Медведчука в любом случае", - подчеркнул он, отвечая на вопрос, планируются ли новые санкции в отношении телеканалов.

При этом, комментируя решение о прекращении вещания телеканалов "112 Украина", NewsOne, "Зик", Подоляк заявил, что "три закрытых канала - это история финансирования со стороны страны-агрессора и незаконных военных образований на оккупированном Донбассе".

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел санкции против телеканалов "112 Украина", "Зик" и NewsOne и их владельца - депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака. Ограничения предполагают аннулирование или приостановку действия лицензий, запрет на распространение сигнала вещателя. Предусмотрена также блокировка активов телеканалов и иные экономические меры. Их эфирное вещание прекращено, однако трансляция идет на площадке YouTube.