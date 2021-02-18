Путин и Эрдоган обсудили работу российско-турецкого центра по Карабаху

АНКАРА, 18 февраля. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили в четверг по телефону работу российско-турецкого центра мониторинга по перемирию в Нагорном Карабахе, сообщили журналистам в канцелярии турецкого лидера.

"Президенты обсудили региональные вопросы и шаги, которые будут предприняты для развития турецко-российских отношений. Президент Эрдоган отметил, что совместный центр в Агдамском районе успешно приступил к своей работе по мониторингу за соблюдением режима прекращения огня. Он также сообщил о необходимости приложить совместные усилия по всем вопросам для сохранения режима прекращения огня [в Нагорном Карабахе]", - говорится в распространенном коммюнике.

Согласно утверждению Эрдогана, "скорейшее урегулирование сирийского вопроса является общим интересом" Турции и России. Президент Турции также добавил, что "нельзя упускать возможность для установления мира и стабильности в Ливии".

Улучшение состояния дорог

Эрдоган выступил с утверждением, что турецкие, российские и азербайджанские эксперты могут сотрудничать в сфере улучшения состояния автомобильных и железных дорог в Нагорном Карабахе.

"Президент Эрдоган заявил, что турецкие и российские специалисты могут встретиться с азербайджанскими коллегами, чтобы сделать автомобильные и железные дороги в Нагорном Карабахе более эффективными", - отмечается в заявлении.

Между тем 15 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев дал старт строительству железной дороги Горадиз - Агбенд на территориях вокруг Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Баку. По словам Алиева, также может быть открыта железнодорожная линия из России в Армению, которая "может проходить только через территорию Азербайджана". Президент Азербайджана добавил, что "появится железнодорожное сообщение между Россией и Ираном по территории Нахчывана" и "железнодорожное сообщение между Ираном и Арменией".

В Нагорном Карабахе 27 сентября 2020 года обострилась ситуация, там начались активные бои. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. 11 января они договорились о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе.

Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта открыт в соответствии с меморандумом, подписанным главами оборонных ведомств России и Турции 11 ноября 2020 года. Специалисты центра будут осуществлять сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня и о действиях, нарушающих достигнутые договоренности сторон. Контроль будет осуществляться путем применения беспилотных летательных аппаратов, а также оценки данных, полученных от других источников.