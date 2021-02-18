В Белоруссии назвали "неприкрытым давлением" критику следствия западными дипломатами

МИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Заявление дипломатов ЕС, США и Великобритании о давлении на гражданское общество в Белоруссии является неприкрытой попыткой вмешаться во внутренние дела страны. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

В среду представительство Евросоюза в Минске, а также посольства США, Великобритании и Швейцарии выступили с совместным заявлением, в котором осудили "усиление давления на гражданское общество" и заявили о преследовании правозащитников, журналистов и профсоюзных активистов в Белоруссии. В заявлении подчеркивается, что граждан преследуют "за реализацию фундаментальных прав во время мирных протестов против выборов в августе 2020 года", а также против "продолжающейся жестокости со стороны силовиков".

"С точки зрения дипломатии, да и здравого смысла в принципе, это можно трактовать как совершенно нелепый поступок. Непонятно, кого наши коллеги пытаются обмануть и за кого они принимают белорусов. На каждом углу декларируют позицию якобы в поддержку независимости нашей страны, а на деле такими вот шагами показывают, что суверенитет Беларуси они ни во что не ставят. Здесь не надо даже объяснять, что подобные выпады со стороны дипломатических представительств - это уже какой-то диктат, неприкрытое давление и попытка вмешательства во внутренние дела", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте пресс-службы МИД.

Глаз добавил, что следственные действия касаются финансовых аспектов, которые "самым жестким образом пресекаются в любой из стран - авторов заявления". "Более того, мы усматриваем еще и демонстрацию не только пренебрежения авторов к суверенным правам Беларуси, но и невежество в понимании законодательства нашей страны и попытки поставить себя выше правоохранительной и судебной систем республики", - отметил он.

Пресс-секретарь МИД напомнил, что, согласно уставу ООН, государства обязаны воздерживаться от вмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию государства, а также должны уважать суверенитет других государств, то есть их право в пределах своей собственной территории осуществлять все виды власти. "Беларусь - это не их подмандатная зона, а суверенное государство, обладающее всей полнотой власти на своей территории и инструментами защиты своих национальных интересов, включая обеспечение соблюдения своего национального законодательства в полном соответствии со своими международно-правовыми обязательствами", - подчеркнул Глаз.

16 февраля прошли обыски у многих белорусских правозащитников, журналистов и членов независимого профсоюза. В следственном комитете заявили, что эти процессуальные действия проводились с целью установления обстоятельств финансирования акций протеста, которые проходят после президентских выборов в августе прошлого года.