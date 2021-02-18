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Сайт СБУ подвергся DDOS-атаке

Всю информацию спецслужба публикует в соцсетях

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Сайт Службы безопасности Украины (СБУ) в четверг не работает из-за мощной DDOS-атаки. Об этом сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дегтяренко.

Он обвинил в атаке РФ, но не привел никаких аргументов. "Очевидно, что она [атака] связана с последними активными действиями службы по защите национальных интересов и противодействию Российской Федерации, [которая] ведет гибридную войну против Украины, в том числе и в информационном пространстве", - утверждал пресс-секретарь изданию "Украинская правда".

По его словам, сайт ведомства работает с определенными техническими перебоями уже не первый день. Отмечается, что специалисты СБУ работают над тем, чтобы как можно быстрее наладить работу сайта. Сейчас всю информацию спецслужба публикует в соцсетях.

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