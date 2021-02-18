В Белом доме заявили, что приоритет США по ядерной сделке с Ираном - работа с союзниками

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Администрация США считает на данном этапе своим приоритетом применительно к ядерной сделке с Ираном взаимодействие с зарубежными союзниками. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя намерения Тегерана ограничить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и требования к остальным участникам иранской ядерной сделки вернуться к полному выполнению своих обязательств к 23 февраля.

"Ирану далеко до соблюдения [Совместного всеобъемлющего плана действий, СВПД]", - заявила официальный представитель президента США.

"В центре нашего внимания, - отметила Псаки, - находится работа с нашими партнерами и союзниками, чтобы координировать действия по спектру вопросов, включая будущее иранской ядерной сделки". "Безусловно, в центре нашего внимания находится недопущение получения Ираном ядерной сделки (Псаки, видимо, оговорилась, имела в виду "ядерного оружия" - прим. ТАСС). Однако им (иранцам - прим. ТАСС) далеко до соблюдения [СВПД]. И в центре нашего внимания также находится работа вместе с партнерами и союзниками. Точнее, мне следует сказать, это является нашим приоритетом", - подчеркнула представитель Белого дома. Она напомнила, что госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг обсудил ситуацию вокруг СВПД с министрами иностранных дел Великобритании, Германии и Франции.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отправится 20 февраля в Тегеран, чтобы обсудить развитие дальнейшего сотрудничества с Организацией по атомной энергии Ирана в свете ситуации, касающейся инспекционной деятельности на ядерных объектах страны. Во вторник в МАГАТЭ сообщили, что Гросси готов поехать в Иран, чтобы решить вопрос о проведении инспекций на объектах в этой стране, после получения от Тегерана уведомления о намерении с 23 февраля ограничить доступ инспекторов.

2 декабря 2020 года Совет стражей конституции Ирана одобрил принятый ранее законопроект Меджлиса, обязывающий правительство увеличить степень обогащения урана. Парламент дал правительству два месяца до 23 февраля для отказа от выполнения дополнительного протокола МАГАТЭ, если остальные участники СВПД не вернутся к полному исполнению своих обязательств. По мнению законодателей, включенные в проект меры помогут отмене санкций в отношении Тегерана.

Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД с Ираном. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году с целью урегулирования кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Нынешний глава Белого дома Джо Байден неоднократно заявлял о готовности вернуть США в СВПД.