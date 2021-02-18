"Евротройка" и США заявили, что многосторонний подход необходим для победы над пандемией

ПАРИЖ, 18 февраля. /ТАСС/. Победа в борьбе с пандемией коронавируса возможна при международном и многостороннем сотрудничестве, в том числе через инициативы по распределению вакцин. Об этом говорится в заявлении, распространенном по итогам консультаций глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Франции, ФРГ и США, которые прошли в четверг в Париже. Госсекретарь США Энтони Блинкен участвовал в дискуссиях по видеосвязи.

"Министры согласились с тем, что прочное международное и многостороннее сотрудничество имеет важное значение для прекращения пандемии COVID-19 и более эффективного коллективного восстановления, - гласит коммюнике. - Они рассмотрели усилия по глобальному реагированию, включая поддержку быстрого распространения вакцин во всем мире, в первую очередь через механизмы ACT-Accelerator и COVAX".

Международное партнерство, получившее название "Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19" (ACT-Accelerator), было официально запущено 24 апреля 2020 года Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Евросоюзом, Францией и филантропами Биллом и Мелиндой Гейтс. Как пояснили в ВОЗ, эта инициатива представляет собой "глобальное партнерство и сотрудничество по ускорению разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению COVID-19".

ВОЗ придает большое значение также механизму COVAX, в котором участвуют 190 стран и экономик. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцины.