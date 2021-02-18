В Испании третий день подряд проходят акции протеста против ареста рэпера

МАДРИД, 18 февраля. /ТАСС/. Акции протеста против ареста рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны, возобновились в четверг в Испании. Об этом сообщила газета El Pais.

По ее информации, митинг, в частности, проходит в Барселоне. При этом число участников акции в городе сократилось до 500 по сравнению 4,5 тыс. во вторник. Как уточнили полицейские, группы агрессивно настроенных манифестантов в Барселоне бросают камни и бутылки в полицейских, поджигают мусорные контейнеры.

В Сабаделе участники протеста также кидают в сотрудников правоохранительных органов различные предметы и сооружают баррикады. Еще один митинг проходит в центре Валенсии, где полиция уже была вынуждена применить силу против некоторых манифестантов.

Во вторник и в среду акции против задержания исполнителя переросли в беспорядки. В разных населенных пунктах протестующие сооружали баррикады, поджигали мусорные контейнеры, бросали в полицейских различные предметы, в ответ стражи порядка были вынуждены применить силу. В результате были задержаны десятки участников беспорядков, пострадали более 60 человек.

Асель был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление короны в своих публикациях в Twitter и в песне, размещенной в YouTube. Рэпер должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, однако не сделал этого. В понедельник он забаррикадировался вместе со сторонниками в университете города Льейда, чтобы избежать ареста. Тем не менее во вторник Асель был задержан и помещен в тюрьму. Коалиция "Объединившись, мы можем" подала в Минюст страны прошение о помиловании исполнителя.

В четверг испанский суд подтвердил еще один приговор рэперу. Речь идет о воспрепятствовании осуществлению правосудия и угрозах, за что Асель получил два с половиной года тюрьмы. Предполагается, что он угрожал свидетелю по делу против сотрудника городской гвардии. Данный приговор может быть обжалован.