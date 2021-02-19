Главы МИД Евротройки и США обсудили ситуацию в Персидском заливе и борьбу с ИГ

ПАРИЖ, 19 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел Великобритании, Франции, ФРГ и США обсудили пути снижения напряженности в регионе Персидского залива, а также договорились продолжать усилия по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом говорится в заявлении, распространенном по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств четырех стран, которые прошли в четверг в Париже. Госсекретарь США Энтони Блинкен участвовал в дискуссиях по видеосвязи.

"[Министры] заявили о решительной готовности работать над снижением напряженности в регионе Персидского залива. Они, в частности, подчеркнули необходимость немедленного прекращения войны в Йемене, подтвердив при этом твердую приверженность безопасности своих партнеров в регионе", - отмечается в коммюнике. Главы внешнеполитических ведомств также поддержали работу спецпосланника генерального секретаря ООН по Йемену Мартина Гриффитса.

В то же время они выразили обеспокоенность наступлением мятежников-хуситов на провинцию Мариб в Йемене и ударами по гражданским объектам в Саудовской Аравии. Также участники конференции осудили ракетный обстрел Эрбиля 15 февраля. "Они выразили соболезнования жертвам, их семьям и иракскому народу и подчеркнули, что нападения на персонал и объекты США, Коалиции и НАТО недопустимы", - говорится в итоговом заявлении.

"Министры вновь заявили о своей приверженности продолжению важнейших усилий по выявлению и устранению угрозы ИГ в Ираке и Сирии, включая усилия, предпринимаемые через Глобальную коалицию по борьбе с ИГ. Они также подчеркнули растущую важность координации действий по борьбе с угрозой, исходящей от филиалов и сетей ИГ по всему миру", - подчеркивается в коммюнике.

Вечером в понедельник район аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане, где находится военная база, которую используют американские военные, подвергся ракетному обстрелу. Как сообщил официальный представитель международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто, в результате удара погиб гражданский служащий, пострадали военнослужащий США и несколько американских специалистов.