Во Франции разрешат проводить фестивали на 5 тыс. человек

ПАРИЖ, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Франции намерены разрешить этим летом и в конце весны проведение фестивалей и концертов, если на них будут присутствовать не более 5 тыс. человек. Об этом заявила в четверг министр культуры Франции Розлин Башло в эфире телеканала BFM.

"В условиях кризиса я обозначила несколько условий, рамки возобновления деятельности, - рассказала она, комментируя итоги встречи с представителями мира культуры. - В первую очередь - сокращение численности зрителей до 5 тыс. на одно событие. Эта цифра была согласована с представителями отрасли. Понятно, что мы не можем поднять планку до 100 тыс. зрителей ради финансового благополучия организаторов".

По словам министра, участие такого количества людей будет возможно лишь при условии, что для всех будут обеспечены сидячие места, а зрители будут придерживаться протоколов санитарной безопасности: соблюдать дистанцию, носить маски.

"Я также анонсировала создание фонда поддержки фестивалей на €30 млн на случай отмены или переноса мероприятий [из-за санитарной обстановки]", - добавила она. В отдельных случаях власти могут оказать помощь тем фестивалям, где сидячие места ранее не были предусмотрены, и компенсировать расходы на строительство трибун. Кроме того, по словам министра, €15 млн будет выделено для поддержки записи мероприятий, чтобы охватить как можно более широкую аудиторию через интернет на фоне ограничений на физическое присутствие.

Министр добавила, что в случае улучшения ситуации с коронавирусом власти пересмотрят ограничение на количество участников в сторону повышения и могут отменить требование по организации сидячих мест. В то же время в интервью радио Classique министр затруднилась ответить на вопрос, стоит ли ждать в ближайшие месяцы открытия музеев и театров, а также ресторанов и баров.