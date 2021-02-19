Эксперт: отсутствие компромисса с Турцией по С-400 повлияет на позиции США в регионе

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Отсутствие компромисса США с Турцией по вопросу российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 повлияет на реализацию американских задач на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил бывший спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, выступая в четверг ходе видеосеминара вашингтонского научно-исследовательского Центра имени Вудро Вильсона.

"Если Турция и США не будут готовы к компромиссу позиций по С-400, если не будет значительных изменений с обеих сторон по данной политике, то плодотворных отношений не предвидится", - сказал он. Политика прошлой и нынешней американских администраций сводится к тому, что Анкара должна избавиться от российских систем.

Как полагает эксперт, отсутствие такого компромисса между Вашингтоном и Анкарой "окажет огромное влияние на [возможности по] сдерживанию России во многих сферах, на американские задачи в Ираке, Сирии и на всем Ближнем Востоке". "Это очень важный вопрос, серьезная проблема. Не знаю, к чему придет нынешняя администрация США", - считает Джеффри, являющийся сейчас руководителем программы Ближнего Востока в центре.