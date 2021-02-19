CNN: полиция Капитолия проверяет действия 29 своих сотрудников при беспорядках 6 января

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Полиция Капитолия проводит расследование в отношении 29 полицейских за их действия в ходе беспорядков у здания Конгресса США 6 января. Об этом в четверг сообщил телеканал CNN.

По его сведениям, еще шесть правоохранителей были временно отстранены от работы с удержанием заработной платы. "Начальник полиции Капитолия Йогананда Питтман постановила, что любой сотрудник ее департамента, который не соблюдает установленные правила поведения, столкнется с дисциплинарными взысканиями", - приводит телеканал слова представителя полиции Капитолия Джона Столниса.

Отмечается, что один из отстраненных полицейских во время митинга сделал фото с протестующим, другой правоохранитель направлял протестующих вокруг здания Конгресса США.

6 января сторонники республиканца Дональда Трампа, являвшегося в то время главой американской администрации, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября 2020 года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. Толпа двинулась к Капитолию после того, как Трамп обратился к своим сторонникам, собравшимся на митинг у Белого дома. В ходе беспорядков внутри Конгресса полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений также умер сотрудник полиции Капитолия.