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Пандемия COVID-19

Reuters: Байден пообещает на встрече G7 выделить $4 млрд на программу COVAX

Финансирование программы уже получило одобрение Конгресса

ТАСС, 19 февраля. Президент США Джо Байден намерен незамедлительно выделить $2 млрд на поддержку международной инициативы COVAX и планирует анонсировать этот шаг на видеоконференции лидеров государств Группы семи (G7), которая пройдет 19 февраля. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

Оставшиеся $2 млрд будут выделены в течение двух лет, по мере того как страны начнут выполнять свои обязательства, сообщают официальные лица. "Мы хотим, чтобы эти $2 млрд превратились в несколько миллиардов, по крайней мере $15 млрд", - прокомментировал инициативу один из чиновников, оценивая общую сумму, необходимую для глобальной кампании вакцинации.

Финансирование программы COVAX уже получило одобрение Конгресса.

В материале агентства также говорится, что глава Глобального альянса по вакцинам и иммунизации, который также участвует в программе, заявил, что COVAX нуждается в большей политической поддержке.

COVAX - международный механизм в рамках ВОЗ, призванный содействовать получению вакцин от коронавируса менее благополучными государствами, в нем участвуют 190 стран и экономик. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым в этой сфере так называемые финансируемые государства. Согласно озвученным ранее планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцины.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Пандемия COVID-19
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