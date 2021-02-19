Reuters: власти США заранее предупредили Израиль о планах начать переговоры с Ираном

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена заранее проинформировала Израиль о том, что планирует объявить о готовности к переговорам с Ираном по иранской ядерной программе. Об этом сообщает в четверг агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его данным, помощники Байдена не хотели, чтобы новость о планах Вашингтона, в том числе решении отозвать из Совета Безопасности ООН требование восстановить санкции всемирной организации в отношении Ирана, застали Израиль врасплох. При этом агентство отмечает, что Байден лично не сообщал эту информацию премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху во время их телефонного разговора, и она была доведена до сведения израильской стороны по другим каналам.

Израиль ранее выступал против ядерной сделки с Ираном и приветствовал выход США из соглашения.

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил в четверг ТАСС, что Соединенные Штаты готовы были бы принять участие в переговорах с Ираном и другими участниками формата "пять плюс один" (Россия, Британия, Китай, Франция и Германия) по иранской ядерной программе по приглашению Евросоюза. По данным агентства Reuters, представитель ЕС высокого ранга ранее заявлял о том, что Брюссель готов провести встречу участников формата "пять плюс один" и Ирана.

Кроме того, как говорится в письме заместителя постоянного представителя США при ООН Ричарда Миллса Совету Безопасности всемирной организации, которое есть в распоряжении ТАСС, Вашингтон отозвал из Совета Безопасности ООН требование восстановить санкции в отношении Ирана.

Выход США из ядерной сделки

В 2018 году Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, принял решение о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, после чего Вашингтон начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. В свою очередь Байден ранее неоднократно заявлял о готовности вернуть Соединенные Штаты в сделку.

СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.