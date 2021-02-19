Власти США заявили, что у них нет уверенности в том, что Иран согласится на переговоры

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов так или иначе консультировались со всеми сторонами потенциальных переговоров по иранской ядерной программе с участием других стран формата "пять плюс один" (Россия, Британия, Китай, Франция и Германия) и самого Ирана, однако пока не имеют четких свидетельств того, что Тегеран согласится на такую встречу. Об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов представитель Госдепартамента.

"Мы консультировались в общих чертах со всеми сторонами. Я не буду вдаваться в подробности относительно того, с кем конкретно мы говорили, но вынужден сказать, что нет, у нас нет свидетельств того, что Иран согласится на встречу", - признал он. Текст брифинга распространила пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Он уточнил, что предложение о проведении неформальной встречи в таком формате ранее высказал у себя в Twitter заместитель генсекретаря внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора.

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил в четверг ТАСС, что Соединенные Штаты готовы были бы принять участие в переговорах с Ираном и другими участниками формата "пять плюс один" (Россия, Британия, Китай, Франция и Германия) по иранской ядерной программе по приглашению Евросоюза.

Выход США из ядерной сделки

В 2018 году Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, принял решение о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, после чего Вашингтон начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. В свою очередь нынешний президент Джо Байден ранее неоднократно заявлял о готовности вернуть Соединенные Штаты в сделку.

СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.