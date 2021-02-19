Минсельхозы РФ и Казахстана приняли план по борьбе с саранчой на приграничных территориях

НУР-СУЛТАН, 19 февраля. /ТАСС/. Представители министерств сельского хозяйства России и Казахстана в ходе онлайн-совещания подписали план совместных мероприятий по недопущению распространения саранчовых вредителей на приграничных территориях в текущем году. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба казахстанского ведомства.

"Стороны обменялись информацией о планируемых мероприятиях по борьбе с сельскохозяйственными вредителями и болезнями, а также обсудили дальнейшее сотрудничество в данном направлении. По итогам онлайн-совещания подписан план совместных мероприятий по недопущению распространения саранчовых вредителей на приграничных территориях РФ и Республики Казахстан на 2021 год", - говорится в сообщении.

В свою очередь председатель комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза Казахстана Алмабек Марс проинформировал российских коллег, что в прошлом году в Казахстане обработка против стадных саранчовых проведена на 515 тыс. гектаров, а в текущем году распространение вредителей ожидается на 640 тыс. гектаров. "Из республиканского бюджета на борьбу с саранчой выделено 2 млрд тенге ($4,8 млн). Этих средств достаточно, чтобы закупить пестициды и услуги по химическим обработкам на всю прогнозируемую площадь", - отметили в министерстве.

В настоящее время комитет завершает подготовительные мероприятия для своевременного начала работ по выявлению очагов распространения вредителей и проведению химобработок.

По данным казахстанского ведомства, в России в нынешнем году защитную обработку против саранчовых вредителей планируется провести почти на 590 тыс. гектаров.