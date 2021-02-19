Reuters: прокуратура Нью-Йорка допросила бывшего юриста Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Прокуратура в Нью-Йорке допросила Майкла Коэна, являвшегося в прошлом юристом экс-президента США Дональда Трампа, в рамках расследования, касающегося финансовой деятельности бывшего американского лидера. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, допрос состоялся ранее в четверг. Источники агентства не уточняют детали беседы, однако считают, что власти крайне заинтересованы тем, какого рода сведения Коэн может предоставить касательно финансовых операций группы компаний Trump Organization. Агентство подчеркивает, что это уже пятый допрос Коэна, проводимый по инициативе прокурора американского округа Нью-Йорк (находится в одноименном штате) Сайруса Вэнса. Вместе с тем, указывают источники Reuters, прокуратура Нью-Йорка намерена в ближайшее время допросить еще несколько человек в рамках ведущегося расследования.

Коэн в декабре 2018 года был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США. Нарушение правил финансирования выразилось в нецелевом использовании средств, выделенных на предвыборную борьбу. Часть этих средств была выплачена за молчание двум женщинам, утверждавшим, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь. Из-за пандемии COVID-19 в 2020 году Коэн был переведен под домашний арест.

Прокурор Сайрус Вэнс в 2019 году направил в американское подразделение базирующейся во Франции фирмы Mazars повестки с требованием предоставить данные о налоговых отчислениях Трампа и его компании Trump Organization с 2011 года. Прокурор подчеркивал, что ему нужно ознакомиться с указанными материалами в связи с проводящимся им разбирательством. Оно касается роли, которую якобы мог играть Трамп в выплате денег за молчание женщинам, утверждавшим, что они вступали в прошлом в интимную связь с ним, а также возможных нарушений в налоговой и банковской сферах.

Mazars ранее готовила финансовую отчетность Трампа, членов его семьи, а также его бизнеса. Экс-президент США ранее предпринял целый ряд попыток прекратить начатое Вэнсом разбирательство.