Белорусскому оппозиционеру Северинцу продлили срок содержания под стражей до 20 апреля

МИНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Срок содержания под стражей белорусского оппозиционера Павла Северинца продлен еще на два месяца, до 20 апреля. Об этом в пятницу сообщила супруга политика Ольга Северинец.

"Срок задержания Павла Северинца в рамках следственного процесса продлили еще два два месяца (до 20 апреля)", - написала она в Facebook.

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец был задержан в начале июня прошлого года в Минске после проведения пикета рядом со сборщиками подписей за выдвижение альтернативных Александру Лукашенко кандидатов в президенты в период избирательной кампании. Власти посчитали это несанкционированной акцией. Оппозиционеру несколько раз продлевали арест. 20 августа в отношении политика было возбуждено дело по статье 293 ч. 2 Уголовного кодекса (участие в массовых беспорядках). За почти девять месяцев под арестом, по словам его супруги, у него сменилось несколько следователей. В конце декабря прошлого года срок следствия по уголовному делу против белорусского оппозиционера был продлен на два месяца - до 20 февраля.

Белорусские правозащитники признали Северинца политзаключенным, а организация "Международная амнистия" - узником совести.