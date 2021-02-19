На пост министра обороны Грузии представлен замглавы ведомства Бурчуладзе

ТБИЛИСИ, 19 февраля. /ТАСС/. Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что в обновленном составе правительства будут всего два новых министра. На пост главы Минобороны он предложил Джуаншера Бурчуладзе, а руководителем министерства регионального развития - Ираклия Карселадзе.

"Сегодня я представил политсовету "Грузинской мечты" обновленный состав правительства. Моим решением в кабинете министров будет два новых кандидата в министры, остальные останутся на занимаемых позициях. Пост министра обороны займет действующий заместитель [главы ведомства] Джуаншер Бурчуладзе, который в различное время работал на высоких должностях", - отметил Гарибашвили в пятницу на брифинге, который в прямом эфире транслировали местные телеканалы.

Как заявил кандидат в премьер-министры, "на посту министра регионального развития и инфраструктуры Майю Цкитишвили сменит ее первый заместитель Ираклий Карселадзе, который также занимал должность председателя департамента автомобильных дорог".