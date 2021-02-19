Германия готова сохранить военное присутствие в Афганистане

БЕРЛИН, 19 февраля. /ТАСС/. ФРГ готова сохранить военное присутствие в Афганистане и считает, что преждевременный вывод войск коалиции из страны может поставить под удар местные силы безопасности. Об этом заявила в пятницу канцлер Германии Ангела Меркель на специальном мероприятии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которое проходит в виртуальном формате.

"Германия готова дольше остаться в Афганистане", - сказала она. По ее словам, следует дать шанс "демократическим, мирным силам" в стране. "Вывод [войск] не должен привести к тому, что не те силы там возьмут верх", - отметила канцлер. "Мы рады тому, что сейчас администрация США дала новую оценку мирному процессу там, в Афганистане", - заметила она.

Действующий мандат подразумевает участие в миссии в Афганистане до 1,3 тыс. военнослужащих ФРГ. Он истекает 31 марта. Продлить его должен парламент.

29 февраля 2020 года предыдущая администрация США и радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из страны. Талибы в свою очередь гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. 4 февраля руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что новая администрация пока не приняла решения по поводу вывода войск из Афганистана.

В четверг министры обороны стран НАТО не приняли решение о выводе войск альянса к 1 мая, как того требует заключенное в прошлом году соглашение между США и руководством "Талибан". Как сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, вывод сил альянса из Афганистана "обусловлен конкретными условиями". По его словам, насилие там должно прекратиться, а "Талибан" должен прекратить сотрудничать с террористическими организациями.